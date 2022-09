Lange Amtszeit: Das erlebte Queen Elizabeth II. alles mit

Queen Elizabeth II. (✝96) stellte einen neuen Rekord auf: Ihre Amtszeit ist weltweit die längste Regentschaft. Über 70 Jahre lang saß sie auf dem britischen Thron, bevor sie am vergangenen Donnerstag verstarb. Nun wird ihr ältester Sohn Charles (73) in ihre Fußstapfen treten und das Zepter übernehmen. Doch bislang kannte kaum einer Großbritannien ohne sie – das zeigen auch folgende Fakten und Ereignisse auf, welche die Queen während ihrer Amtszeit miterlebt hat.

Spiegel fasste das Leben der einstigen britischen Monarchin in Zahlen zusammen. Dabei ließ sich feststellen: Während ihrer Amtszeit gab es insgesamt 16 Premierminister von Großbritannien – im gleichen Zeitraum traten 14 Politiker ihre vierjährige Amtszeit als Präsident der USA an. Aber nicht nur die staatlichen Oberhäupter wechselten, sondern auch die der Kirche: Die Queen erlebte ganze sieben Päpste mit. Als Königin hatte Elizabeth über 20.000 offizielle Termine wahrgenommen, was vermutlich zu den 1,7 Millionen Kilometer beigetragen hat, die sie um die Erde gereist ist. Auch im Sport konnte die britische Monarchin so einiges mitverfolgen: Sie erlebte 18-mal die Olympischen Sommerspiele sowie 17-mal die Fußball-WM, die jeweils nur alle vier Jahre stattfinden.

Die Washington Post berechnete nun, wie viele Menschen weltweit vor Elizabeths Krönung auf die Welt gekommen sind. Dabei sah man sich die Personengruppe genauer an, die älter als die Amtszeit der Queen ist. Das Ergebnis: Neun von zehn Menschen entdeckten das Licht der Welt erst, nachdem Elizabeth 1952 zur Königin gekrönt wurde!

