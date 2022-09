Single-Mama und Influencerin: Ist Yeliz Koc überfordert?

Yeliz Koc (28) muss viel alleine bewältigen! Ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) trennte sich noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie von der damals hochschwangeren Influencerin, seitdem geht sie alleine durchs Leben. Nach der Entbindung nahm Yeliz schon an diversen Shows teil und muss sich außerdem noch mit ihrem Verflossenen herumschlagen, der sich nicht wirklich um seine Tochter zu kümmern scheint – ganz schön viel los also bei dem Ex-Bachelor-Girl! Jetzt verriet Yeliz, dass sie trotzdem alles unter einen Hut bekommt!

In einem Q&A auf Instagram wurde sie gefragt, ob sie wegen des öffentlichen Drucks, als Single-Mama alles perfekt zu machen, manchmal überfordert sei. Das konnte Yeliz aber ganz klar ablehnen: "Nein, überfordert nicht und es ist auch noch lange nicht alles perfekt bei uns", stellte sie klar. Bei jeder Mutter sei es mal härter und mal einfacher, das hänge ganz vom Kind ab. "Aber natürlich bin ich auch mal gestresst. Ich gebe es dann aber auch zu und tue nicht so, als wenn alles perfekt ist", machte die TV-Bekanntheit deutlich.

Dennoch muss Yeliz ja auch nicht alles alleine durchstehen, sondern bekommt zum Beispiel bei Snows Erziehung viel Hilfe. "Ich habe wirklich super Unterstützung", erzählte sie dankbar. Deshalb sei die Hannoveranerin mit ihrem Leben gerade rundum glücklich und sehr zufrieden.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

