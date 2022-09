Top oder Flop? Dixie D'Amelio hat sich ihren Kopf rasiert

Dixie D'Amelio (21) hat sich etwas Neues getraut! Seit drei Jahren ist die US-Amerikanerin auf der beliebten Social-Media-Plattform TikTok aktiv – heute zählt sie zu den erfolgreichsten Webstars überhaupt. Aber auch auf YouTube und Instagram versorgt sie ihre zahlreichen Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben als Social-Media-Star. Jetzt überraschte sie aber mit einer Typ-Veränderung der anderen Art: Dixie hat sich ihren Kopf rasiert!

Auf ihrem YouTube-Kanal zeigte Dixie ihren Fans die Typ-Veränderung: "Ich war in letzter Zeit traurig. Aber ich will nichts sagen, weil ich nicht will, dass jemand denkt, ich hätte einen Nervenzusammenbruch. Ich wollte das schon seit der sechsten Klasse machen", erklärte die 21-Jährige in dem Video. "Sie redet ständig davon. Entweder du tust es, oder du hältst die Klappe", fügte Dixies Schwester Charli (18) in dem Video hinzu.

Ihr Debüt mit der neuen Frisur feierte der TikTok-Star dann auf einem Event von Harper's Bazaar am vergangenen Freitag: Um ihren neuen Look perfekt zur Geltung zu bringen, wählte Dixie ein glitzerndes Kleid mit markanten Cut-outs an ihrer Taille. Dazu entschied sie sich für ein glamouröses Make-up und kleine zarte Ohrringe.

Anzeige

YouTube / Dixie D'Amelio Dixie D'Amelio im September 2022

Anzeige

Getty Images Dixie D'Amelio, TikTok-Star

Anzeige

YouTube / Dixie D'Amelio Dixie D'Amelio im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de