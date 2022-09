Als neuer König: Charles hält Dankesrede vor dem Parlament

König Charles III. (73) arbeitet sich von Termin zu Termin. Vergangene Woche hatte der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) weltweit für große Trauer gesorgt. Nach dem Ableben der britischen Königin übernahm ihr ältester Sohn das Amt des royalen Anführers und damit auch eine Menge Aufgaben. Am vierten Tag nach dem Tod der Queen stand nun ein Besuch in der Westminster Hall an, wo sich das Parlament versammelte – und von den Reden der Politiker war Charles total berührt.

Wie unter anderem BBC berichtete, teilten die Mitglieder des Unter- und Oberhauses in dem Parlamentsgebäude ihre Beileidsbekundungen mit. Nach den Ansprachen hielt auch der König selbst eine kurze Rede – und bedankte sich für die Anteilnahme am Tod seiner Mutter. "Das Parlament ist das lebendige und atmende Instrument unserer Demokratie", erklärte er weiter und schilderte, er könne überall die Verbindungen zu seiner "geliebten verstorbenen Mutter" erkennen.

Nach dem Termin im Parlament stehen für Charles und seine Ehefrau Camilla nun weitere Verpflichtungen an. Der König fliegt noch heute nach Schottland, wo seine Mutter derzeit aufgebahrt wird – vor Ort steht neben einem Trauerzug auch ein Treffen mit dem schottischen Minister an.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Anzeige

Getty Images König Charles und Camilla in der Westminster Hall

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königsgemahlin Camilla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de