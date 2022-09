Erster Emmy für Lizzo: So emotional war ihre Dankesrede!

Lizzo (34) feiert ihren Erfolg mit emotionalen Worten! Die US-amerikanische Musikerin begeistert ihre Fans immer wieder mit ihren Hits wie beispielsweise "Good As Hell" oder auch "2 Be Loved (Am I Ready)". In ihrer Show "Watch Out For The Big Grrrls" sucht sie zudem nach Backgroundtänzern für ihre Tour – und dabei setzt sich die Sängerin unter anderem für Body Positivity ein. Jetzt wurde Lizzo für dieses Projekt mit ihrem ersten Emmy geehrt – und dafür bedankte sie sich mit einer emotionalen Rede!

Bei der Verleihung der 74. Emmy Awards nahm Lizzo ihren Preis gemeinsam mit dem "Watch Out For The Big Grrrls"-Cast auf der Bühne entgegen und richtete daraufhin rührende Worte an das Publikum. "Die Trophäe ist schön und gut, aber meine Hochachtung gilt den Menschen, die mit mir auf der Bühne stehen", betonte die "Juice"-Sängerin und fügte hinzu: "Die Geschichten, für die sie stehen, sind gar nicht so selten. Sie werden nur einfach nicht erzählt. Lasst uns deshalb einfach mehr Geschichten von Menschen erzählen."

Zudem erinnerte sich Lizzo an ihre Kindheit zurück. "Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich jemanden wie mich in den Medien sehen – jemand, der so dick ist wie ich, schwarz wie ich, schön wie ich", zählte sie auf und hob hervor: "Wenn ich in der Zeit zurückgehen und der kleinen Lizzo etwas sagen könnte, würde ich sagen: 'Du wirst diese Person sehen, aber das musst du selbst sein.'"

Anzeige

Getty Images Lizzo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lizzo bei den Emmy Awards 2022

Anzeige

Getty Images Lizzo, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de