Louis Tomlinson: Er hat einen "verdammt guten Job gemacht"

Louis Tomlinson (30) ist mit seiner Leistung sehr zufrieden. 2010 wurde er als Mitglied der Boygroup One Direction über Nacht zum Weltstar. Gemeinsam mit seinen Kollegen spielte er in den größten Hallen und gewann etliche Preise. Doch 2016 kam für Fans der große Schock: Nach sechs Jahren löste sich die Band auf. Seitdem hat sich Louis auf seine eigene Karriere fokussiert und blickt jetzt zurück.

Mit dem Euphoria Magazin sprach Louis über seine Welttournee und sein neues Album. Unter anderem verriet der 30-Jährige, wie es ihm aktuell als Solo-Künstler gehe. "Wenn ich nach einer Show die Bühne verlasse und das Gefühl habe, dass 90 Prozent der Leute dort einen guten Abend hatten, dann habe ich einen verdammt guten Job gemacht", zeigte er sich überzeugt. Der "Walls"-Interpret ist sich bewusst, dass er seinen Erfolg seinen Fans zu verdanken hat: "Dass meine Tour ausverkauft ist, liegt nicht an Spotify, Apple Music, Radiosendern oder einer Plattenfirma. Es liegt einfach an meinen Fans. So einfach ist das."

Louis erinnert sich gerne an die Zeit mit One Direction zurück. Vor zwei Jahren teilte er via Instagram einen Schnappschuss von sich und den Jungs. "Unser allererstes gemeinsames Foto. Die Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben, waren unglaublich. Nicht zu fassen, dass es schon 10 Jahre her ist", schrieb er unter das Bild.

Getty Images One Direction bei der "Die Chroniken von Narnia 3"-Premiere in London im November 2010

Getty Images Louis Tomlinson bei den Teen Choice Awards 2018

Instagram / louist91 Louis Tomlinson, britischer Sänger

