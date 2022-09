Überstürzt? Walentina Doronina zieht mit ihrem Boy zusammen!

Das ging schnell! Walentina Doronina ist erst seit Kurzem wieder vergeben – nach dem Liebes-Drama mit ihrem Ex Peter Kujan hat die Reality-TV-Bekanntheit ihr Glück in dem Unternehmer Can Kaplan gefunden. Aktuell urlaubt das Paar auf Mykonos. Die beiden Influencer lassen ihre Fangemeinde an ihrer Liebe mit massig Turtel-Content teilhaben. Nun scheinen die Verliebten bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu planen: Walentina und Can wollen zusammenziehen!

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Walentina Fragen zu ihrer neuen Partnerschaft und enthüllte dabei, dass sie und Can in naher Zukunft in einer gemeinsamen Wohnung leben werden. "Nach dem Urlaub werden wir zusammenziehen", kündigte sie an. Obwohl sie erst seit anderthalb Wochen mit dem Beau liiert ist, scheint der Zeitpunkt für die Blondine richtig zu sein: "Ich finde es absoluten Quatsch, bei so was zu warten. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist doch alles perfekt."

Steht bei Walentina und Can in den kommenden Wochen dann ein Wohnungsbesichtigungs-Marathon an? Nein, verriet die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin. "Er wird zu mir in meine neue Wohnung ziehen", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan im August 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Influencerin

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de