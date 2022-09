War letzter Wunsch der Queen William und Harrys Versöhnung?

Queen Elizabeth II. (✝96) soll sehr viel an der Zusammenführung ihrer Familie gelegen haben. Vor wenigen Tagen verstarb die ehemalige britische Monarchin. Wegen ihres Todes kamen ihre Angehörigen nun in England zusammen – zuvor war das Verhältnis in der Familie angespannt gewesen. Nun scheint es aber so, als würden die Royals sich wieder annähern. Und genau das soll auch der letzte Wunsch der Queen gewesen sein!

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) hatten dem britischen Königshaus Anfang 2020 den Rücken gekehrt und im Laufe der Zeit sogar ein explosives Enthüllungsinterview über ihre Familienmitglieder gegeben. Seitdem herrschte vor allem zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (40) dicke Luft. Das habe die Queen sehr belastet, wie ein Insider Radar berichtete. Ihr letzter Wunsch sei es darum gewesen, dass die Brüder sich wieder vertragen.

Angeblich sei die Queen kein großer Fan von Harrys Frau Meghan gewesen. "Ihre Majestät glaubte, dass Meghan und ihre öffentlichkeitsbesessenen Eskapaden eine echte Bedrohung für die Monarchie darstellten", fuhr der Informant fort.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

MEGA Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

