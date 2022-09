In Dessous? So mag Victoria Swarovskis Mann sie am liebsten

Victoria Swarovski (29) weiß ihre Weiblichkeit in Szene zu setzen. Seit mittlerweile elf Jahren ist die gebürtige Österreicherin nun schon mit ihrem Partner Werner Mürz glücklich, dem sie im Mai 2017 das Jawort gab. Obwohl die blonde Beauty im Netz vieles mit ihren Fans teilt, spricht sie nur selten über ihre Ehe zu dem bodenständigen Immobilieninvestor. Doch nun machte sie eine kleine Ausnahme. Im Promiflash-Interview verriet Victoria, ob ihr Mann sie lieber in Dessous oder in bequemer Kleidung sieht.

Bei der Lascana-Modenschau sprach die Let's Dance-Moderatorin vor ihrem großen Auftritt als Model auf der Berlin Fashion Week mit Promiflash neben anderen Themen auch über ihre Beziehung. Victoria plauderte aus, dass sie persönlich gerne sexy und elegante Unterwäsche trage, die zugleich auch bequem sei. Doch entspricht das auch den Vorlieben ihres Liebsten? "Der freut sich natürlich schon auch, wenn ich schöne Unterwäsche trage", scherzte die 29-Jährige.

Bereits im vergangenen Juni hatte die Sängerin in einem Interview darüber gesprochen, wie das Paar das Feuer in seiner Ehe am Brennen hält. Damals berichtete Victoria, dass sexy Unterwäsche für sie zu einem schönen Date-Night-Outfit einfach dazugehöre, "weil es die Weiblichkeit betont". Auch über ihr Geheimnis für eine leidenschaftliche Beziehung sprach die Kristall-Erbin. Es sei wichtig, dass jeder auch mal eigene Wege gehe. "Diese Sehnsucht nach dem anderen wirkt wie ein gefühlsmäßiger Turbo, weil das Liebesfeuer durch die Trennung jedes Mal neu entfacht wird", verriet sie.

AEDT Victoria Swarovski bei der Berlin Fashion Week 2022

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2021

