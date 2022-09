Jada Pinkett-Smith feiert stolz den "Glatze ist schön"-Tag

Jada Pinkett-Smith (50) steht zu ihrer Glatze. Seit 2018 ist die Frau von Will Smith (53) von Haarausfall betroffen. Wie sie 2021 dann verriet, leidet die in Baltimore geborene Beauty an der Autoimmunkrankheit Alopecia, die für den Verlust ihres Haupthaares verantwortlich ist. Nachdem die Schauspielerin ihren Haarausfall lange Zeit mit einem Turban versteckt hatte, rasierte sie sich im vergangenen Jahr schließlich den Kopf. Nun setzte Jada ihre Glatze erneut gekonnt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Talkshow-Hostess nun einen neuen Schnappschuss von sich, auf dem sie leicht in die Kamera lächelt. "Fröhlichen 'Glatze ist schön'-Tag an alle meine Brüder und Schwestern ohne Haare", schrieb die 50-Jährige dazu. Für das Foto hat sich Jada auch ordentlich in Schale geschmissen: So trägt die zweifache Mutter ein goldglänzendes Oberteil, zu dem sie einen dunklen Lippenstift und ein recht schlichtes Augen-Make-up kombiniert. In ihrer Story teilte sie außerdem einen Beitrag, in dem sie glatzköpfige Frauen würdigt.

Unter dem Post brachten viele Follower und einige Prominente ihre Begeisterung über das Selfie zum Ausdruck. "Du bist mehr als nur schön", schrieb zum Beispiel Debbie Allen (72) und auch Jordan Alexander schien an dem Foto Gefallen gefunden zu haben, denn der Gossip Girl-Star versah den Post mit einem Like. "Umwerfend" oder "Du strahlst", lauteten weitere begeisterte Kommentare der Fans.

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei der Vanity Fair Party 2022

Instagram / jadapinkettsmith Jada posiert

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei den Critics' Choice Awards

