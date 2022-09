Vierter Hochzeitstag: Justin und Hailey Bieber superhappy!

Justin Bieber (28) und seine Frau Hailey (25) feiern ihre Liebe! Im September 2018 gaben sich die beiden vor einem New Yorker Standesamt das Jawort. Dass sie füreinander bestimmt sind, wussten die zwei offenbar schnell: Schon nach wenigen Wochen Beziehung hielt der Musiker um die Hand des Models an. Zu ihrem Hochzeitstag richtete die Nichte von Alec Baldwin (64) jetzt emotionale Worte an ihren Liebsten: "Vier Jahre mit dir verheiratet, dem schönsten Menschen, den ich je gekannt habe... der Liebe meines Lebens. Ich danke Gott für dich!" Wegen aller Höhen und Tiefen der vergangenen Monate wissen Justin und Hailey einfach, was sie aneinander haben.

