Nach Schwanger-News: Hier zeigt Blake Lively noch Sixpack

Mit Blake Livelys (35) Baby-News hat wohl niemand so richtig gerechnet. Am vergangenen Donnerstag besuchte die Ehefrau von Ryan Reynolds (45) ein Event in New York. Dabei fiel besonders ein Detail ins Auge: Unter dem Kleid der Beauty wölbte sich ein kleiner Babybauch. Für viele Fans wird die vierte Schwangerschaft der Schauspielerin recht überraschend kommen – vor wenigen Wochen präsentierte sich Blake im Netz noch superschlank mit Sixpack.

Vor drei Wochen hatte die 35-Jährige ein sommerliches Bild von sich im Bikini auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Von einem Babybauch war damals keine Spur. Stattdessen hatte sie Ende August auf dem Foto ihre trainierten Bauchmuskeln zur Schau gestellt. Ob es sich um eine ältere Aufnahme handelt, verriet Blake damals nicht – angesichts ihrer mittlerweile recht runden Babykugel ist dies jedoch anzunehmen.

Inzwischen ist Blake die Schwangerschaft allerdings deutlich anzusehen. Wie Aufnahmen des "Forbes Power Women's Summit" zeigen, setzte die baldige Vierfachmama ihre Körpermitte auf dem roten Teppich in einem goldenen Minikleid perfekt in Szene. Zuvor hatten Augenzeugen berichtet, dass nur vereinzelte Mitarbeiter der Veranstaltung sie fotografieren durften. Abgesehen von ihrem öffentlichen Auftritt hat sich der Gossip Girl-Star auch noch nicht zum neuen Familienzuwachs geäußert.

UPI/Newscom/SIPA Blake Lively, September 2022

MEGA Blake Lively in einem orangen Outfit

Backgrid / ActionPress Blake Lively schwanger in New York, September 2022

