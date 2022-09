Hier knutscht der erschlankte James Argent eine 18-Jährige!

James Argent (34) liebt sein neues Leben! Vergangenes Jahr hat der The Only Way Is Essex-Star seinen Kilos den Kampf angesagt und nach einer Magenband-OP 90 Kilogramm abgenommen. Der Brite ist mächtig stolz auf seinen Erfolg und betonte vor ein paar Monaten, dass er jetzt ein ganz neues Selbstbewusstsein habe – auch, was die Liebe angeht! Er deutete an, sich in eine Frau im Ausland verliebt zu haben. Gut möglich, dass es sich hierbei um sie handelt: James wurde nun bei einer heißen Knutsch-Session in Spanien gesichtet!

Paparazzi fotografierten den Reality-TV-Star am Freitag in Marbella. Er war in Begleitung einer hübschen Brünetten unterwegs. Die Kameras dürften die beiden Turteltauben jedoch nicht bemerkt haben, wenn man sich die Bilder so anschaut: James und seine Lady knutschen eng umschlungen auf einem Gehweg – und schienen ihr Umfeld dabei gar nicht wahrzunehmen. Hier scheinen definitiv die Funken zu sprühen! Doch wer ist die Glückliche?

Laut Daily Mail handelt es sich um den italienischen Filmstar Stella Turian. Das Pikante: Die Beauty ist erst 18 Jahre alt – und somit 16 Jahre jünger als James. Die zwei sollen sich vor drei Monaten auf Mykonos kennengelernt haben. Quellen aus dem Umfeld des Paares berichten, dass es für James "Liebe auf den ersten Blick" gewesen sein soll, die er schon seit Jahren nicht mehr empfunden habe. Er sei "entschlossen", diese Beziehung zur besten seines Lebens zu machen.

JDNews / MEGA James Argent mit einer Unbekannten in Marbella

JDNews / MEGA James Argent mit einer Unbekannten in Marbella

Instagram / stellaturian Stella Turian, Schauspielerin aus Italien

