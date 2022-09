Toni Garrn hat während Schwangerschaft nur ungern zugenommen

Toni Garrn (30) hat während ihrer Schwangerschaft nicht alle Veränderungen ihres Körpers gerne mitgemacht. Im Juli 2021 bekam die Laufstegschönheit ihr erstes Kind mit ihrem Partner Alex Pettyfer (32). Ihre Tochter hört auf den Namen Luca Malaika. Erst kürzlich sprach Toni offen darüber, dass das Mamasein ihr nicht immer leichtfalle. Jetzt gab das Model zu: Auch die körperlichen Veränderungen während der Schwangerschaft machten ihr zu schaffen.

"Ich liebe meinen Körper, aber dann 20 Kilo zuzunehmen – das war jetzt nicht wirklich mein Lieblingsgefühl", gab Toni im Interview mit Bild zu. Der Beauty sei es wichtig, auch ehrlich über die schwierigen Gefühle während und nach einer Schwangerschaft zu sprechen. "Als Luca später ihren Schlafrhythmus änderte, raubte mir das oft den Schlaf. Und ja, da war ich an manchen Tagen überfordert. Doch was ist daran so schlimm, das offen zu sagen?", erzählte die gebürtige Hamburgerin.

Trotz der Strapazen liebe es Toni, Mutter zu sein. Inzwischen seien sie und ihre Tochter Luca Malaika ein eingespieltes Team. Für die 30-Jährige ist außerdem klar, dass sie noch mal schwanger werden will. "Für mich steht fest, dass ich weitere Kinder haben möchte", machte sie deutlich.

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer im Mai 2022

Instagram / tonigarrn Model Toni Garrn im Juni 2021

Getty Images Toni Garrn, Victoria's Secret Fashion Show 2018

