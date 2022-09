Kurz vor ihrem Tod: Neues Foto von der Queen aufgetaucht

Queen Elizabeth II. (✝96) schien ihre letzten Tage nicht alleine zu verbringen. Die Monarchin schied am 8. September friedlich aus dem Leben. An ihrem Rückzugsort auf Schloss Balmoral fand die einstige Regentin ihren Frieden – einige Tage vor ihrem Tod ernannte sie die Politikerin Liz Truss (47) noch zur neuen englischen Premierministerin. Jetzt wurde es ein neues Bild von der Queen veröffentlicht, welches sie kurz vor ihrem Ableben zeigt.

Laut TMZ wurde der Schnappschuss rund 48 Stunden vor dem Treffen zwischen der Königin und Liz aufgenommen. Es wird berichtet, dass die Berater der 96-Jährigen nahelegten, König Charles den Empfang der neuen Premierministerin zu überlassen. Auf dem Foto machte die Queen nämlich einen erschöpften und gebrechlichen Eindruck.

Am Montag findet das große Staatsbegräbnis statt – der Sarg der Queen soll dann in die Gruft der St. George's Kirche hinabgesenkt werden. Anschließend wird sie gemeinsam an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip (✝99) in die King George VI (✝56) Memorial Kapelle getragen, wo die Eltern und die Schwester der Königin beigesetzt wurden.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Premierministerin Liz Truss im September 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Oktober 2021

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. am Schloss Bellevue, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de