Bei der "Amsterdam"-Premiere strahlen die Stars um die Wette

Für dieses Event haben sich Margot Robbie (32), Drake (35) und Co. ordentlich in Schale geschmissen. Schon in wenigen Wochen, genauer gesagt am 7. Oktober, kommt das neue Filmdrama von Regisseur David O. Russell (64) namens "Amsterdam" in die amerikanischen Kinos. Wann der Streifen mit Christian Bale (48) in der Hauptrolle auch in Deutschland anläuft, ist hingegen noch nicht bekannt. Doch nun fand erst einmal die "Amsterdam"-Premiere statt, bei der sich jede Menge Promis auf dem roten Teppich tummelten.

Auf den Aufnahmen der Premiere ist zu sehen, dass es sich zahlreiche Hollywood-Größen nicht nehmen ließen, an dem feierlichen Event in New York City teilzunehmen. Neben dem Regisseur des 134-minütigen Mysteryfilms war auch ein Großteil der Besetzung vor Ort. So ließen sich Margot Robbie, Rami Malek (41) und Andrea Riseborough beispielsweise lachend miteinander ablichten, während Christian Bale seine Frau Sibi Blažić mitbrachte. Auch John David Washington (38) und Michael Shannon (48) liefen über den roten Teppich und zogen mit ihren eleganten Looks alle Blicke auf sich. Während der gebürtige Kalifornier einen beigefarbenen Anzug rockte, entschied sich der Bullet Train-Darsteller an diesem Abend für einen babyblauen Zweiteiler mit brauner Krawatte.

Doch damit nicht genug: Selbst Rapper Drake, der "Amsterdam" unter anderem produzierte, putze sich für das Event ordentlich heraus. So trug der "Hotline Bling"-Interpret ein schlichtes schwarzes Samt-Sakko, zu dem er eine dunkle Anzughose und passende Schuhe kombinierte.

Christian Bale und seine Frau Sibi Blažić bei der "Amsterdam"-Premiere im September 2022

Regisseur David O. Russell und Michael Shannon im September 2022

Drake, Musiker

