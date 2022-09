So kümmerte sich Prinzessin Kate um ihre Kids bei Beerdigung

Heute heißt es, Abschied zu nehmen. Vor elf Tagen ist Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben. Um ihre 70-jährige Regentschaft zu würdigen und in Ehren zu halten, legte die gesamte Nation eine Trauerzeit ein. Heute findet das große Staatsbegräbnis der ehemaligen Königin statt, woran sowohl Jung als auch Alt teilnimmt. Prinzessin Kate (40) erschien gemeinsam mit ihren Kindern Charlotte (7) und George (9) zur Beerdigung und kümmerte sich dabei liebevoll um sie.

Nachdem der Sarg der einstigen Königin in die Westminster Abbey gebracht worden war, fand dort ein Gottesdienst statt. Zur Kirche reiste die Frau von Prinz William (40) gemeinsam mit George, Charlotte und Königsgemahlin Camilla (75) in einem schwarzen Auto an. Als sie gemeinsam das Gotteshaus betraten, nahm Kate sanft die Hand ihrer Tochter und führte sie in das Gebäude. Drinnen legte die dreifache Mutter ihre Hand auf den Rücken ihres Sohnes und ging so mit ihren Sprösslingen zu ihren Plätzen.

Doch warum war Williams Frau eigentlich nicht bei dem vorangegangenen Trauerzug zu sehen gewesen? Wie Page Six erklärte, dürfen ausschließlich Männer an dieser Tradition teilnehmen. Lediglich für die Tochter der Queen wurde eine Ausnahme gemacht: Prinzessin Anne (72) lief bei der Prozession mit.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Königsgemahlin Camilla, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrem Sohn George und ihrer Tochter Charlotte

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinzessin Anne während des Trauerzugs der Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de