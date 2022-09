Ab Ende September: Neues Gesicht mischt "Unter uns" auf

Die Unter uns-Familie bekommt neuen Zuwachs! In der Schillerallee herrscht ein ständiges Kommen und Gehen: Nachdem die Mareike-Ott-Darstellerin Mirja du Mont (46) und Yannik Meyer alias Conor Weigel der Daily-Soap den Rücken kehrten, verabschiedete sich vor wenigen Tagen auch die Nika-Fäber-Darstellerin Isabelle Geiss (24). Dafür ist Julius Dombrink seit Mitte September in der Rolle des Bäckers Theo Wolters zu sehen – und der soll mit Jess Maura eine kleine Schwester bekommen!

Wie RTL jetzt bestätigte, wird Jess ab dem 26. September als Paula Wolters in der Schillerallee zu sehen sein: Als ausgebildete Mechatronikerin möchte der Neuzugang in der Autowerkstatt von Bambi Hirschberger (gespielt von Benjamin Heinrich, 38) arbeiten. "Mein erster Drehtag war superentspannt, ich glaube, ich hatte viele tolle Szenen. Ich durfte direkt die Szene drehen, mit der Paula auch einsteigt und das ist ein total schöner Einstieg", berichtete die junge Schauspielerin von ihrem ersten Tag am Set.

So scheint es Jess sehr gut am Set der Schillerallee zu gefallen: "Ich glaube, wir haben das Privileg, dass wir am Anfang noch alles richtig genießen dürfen. Es sind schon tolle Leute bei 'Unter uns' und da ist immer mal Zeit für einen Witz und einen Lacher zwischendurch. So, dass man auch lange Drehtage gut übersteht", schwärmte die ehemalige Das Internat-Darstellerin.

Alle alten und neuen "Unter uns"-Folgen sind auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

RTL / Kai Schulz Julius Dombrink und Jess Maura, "Unter uns"-Darsteller

Anzeige

RTL / Kai Schulz Jess Maura als Paula Wolters und Benjamin Heinrich als Bambi bei "Unter uns"

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Jess Maura als Paula Wolters und Julius Dombrink als Theo Wolters bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de