Kurz vor Geburt: Jenny Frankhauser präsentiert neue Frisur!

Jenny Frankhauser (30) hatte wohl Lust auf einen neuen Look! Die ehemalige Dschungelkönigin und ihr Partner Steffen König fiebern seit Monaten der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Allzu lange dürfte es mittlerweile auch nicht mehr dauern, bis sie ihren Nachwuchs endlich auf der Welt begrüßen dürfen, denn die Influencerin ist bereits in der 38. Schwangerschaftswoche angekommen. Wenige Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin stand für Jenny nun ein Friseurtermin an: Im Netz präsentierte sie jetzt stolz ihre neue Mähne!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 30-Jährige nun zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihre neue Frisur zeigt. Jenny trägt ihre langen Haare nun deutlich kürzer – und das hat auch einen bestimmten Grund. "Die Entscheidung wird definitiv klug gewesen sein. Mit einem kleinen Baby hat man sicher anderes zu tun, als stundenlang Haare zu föhnen oder zu stylen, oder?", notierte sie in der Bildunterschrift darunter.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Beauty aus Ludwigshafen preisgegeben, dass sie vor der anstehenden Entbindung gemischte Gefühle habe. "Ich habe echt 'Angst' vor der Geburt und habe mich gleichzeitig noch nie mehr auf etwas gefreut", teilte die "Die Zeit steht still"-Interpretin ihre Gedanken mit ihrer Instagram-Community.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ehemalige Dschungelkönigin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im September 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

