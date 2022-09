Hat Simone Mecky-Ballack bei ihrem Wiesn-Foto getrickst?

Hat sie auf ihrem Foto getrickst? Simone Mecky-Ballack (46) macht derzeit das Oktoberfest unsicher. Die Ex-Frau des ehemaligen Fußballprofis Michael Ballack (45) postet in den sozialen Medien mehrere Fotos von sich und zeigt der Welt, dass sie ihr Lächeln nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Emilio (✝18) nicht verloren hat. Dass sie Humor hat, bewies die Unternehmerin jetzt durch ein Foto, das sie in den sozialen Medien postete. Fans vermuten, dass Simone darauf eine Panne passiert ist!

Die 46-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit einer Freundin von ihrem ersten Tag auf dem Oktoberfest. Prompt fiel ihren Fans etwas Merkwürdiges darauf auf: "Was ist denn mit dem Bild passiert, an den Füßen stimmt was nicht", lachte ein User. Ein anderer kommentierte: "Erst mal die Stelzen dünner gemacht." Simone teilte daraufhin ein zweites Foto und betonte: "Dünner muss ich meine Beine nicht machen und retuschiert hätte ich wohl lieber meine Wasserflecken vom strömenden Regen."

Die Promi Big Brother-Teilnehmerin war damit aber noch nicht fertig: "So, für die Super-Auskenner, Haare-in-der-Suppe-Sucher und alle, die sonst nichts zu tun haben. Hat die 'Hörzu' immer noch die Fehlerbildsuche? Dann kauft euch doch bitte eine." Anschließend schlug Simone ihren Followern dann noch vor, ruhig weiter nach Fehlern bei ihr zu suchen.

Anzeige

ActionPress Simone Mecky-Ballack, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und Evelyn Burdecki auf dem Oktoberfest

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de