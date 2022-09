Nach Babynews: Hier zeigt schwangere Sara Nuru ihren Bauch

Sara Nuru (33) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! Am Wochenende sorgte die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin aus dem Jahr 2009 für eine riesige Überraschung bei ihren Fans. In einer Talkshow gab sie bekannt: Sie wird bald zum ersten Mal Mutter! Allzu viele Details gab das Model bislang allerdings nicht über seine erste Schwangerschaft preis. Dafür präsentierte Sara jetzt aber erstmals ihren Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 33-Jährige nun eine Reihe von Aufnahmen, auf denen sie ihre Körpermitte in Szene setzt. Auf den Bildern trägt Sara einen blauen Rock, ein Oberteil in derselben Farbe und weiße Stiefel. Dabei kommt ihr kleines Babybäuchlein perfekt zur Geltung. "Ich schätze, die Katze ist aus dem Sack", schrieb die Laufstegschönheit dazu.

Ob Sara ihre Fangemeinde an ihrer Schwangerschaft teilhaben lässt, ist bislang noch unklar. In welchem Trimester sie momentan ist, wollte sie in der "NDR Talk Show" jedenfalls nicht verraten. "Ich habe das Gefühl, das ist ein schlechtes Omen", erklärte die TV-Bekanntheit ihre Haltung und fügte hinzu: "Aber die Hälfte ist durch."

Getty Images Sara Nuru, Model

Getty Images Sara Nuru im Oktober 2017 in Düsseldorf

Instagram / saranuru Sara Nuru im September 2022

