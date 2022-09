Fans gespalten: Emily Ratajkowski teilt Wannen-Pics mit Sohn

Emily Ratajkowski (31) wirkt ziemlich entspannt. Eigentlich reichte sie gerade erst die Scheidung von ihrem Mann Sebastian Bear-McClard (35) ein, nachdem er sie angeblich betrogen hatte. Erst im vergangenen Jahr bekamen sie ihren Sohn Sylvester Apollo Bear (1). Dieser scheint für das Model nach der Trennung ein starker Halt zu sein. Jetzt postete Emily süße Bilder, auf denen sie glücklich mit ihrem Sohn in der Badewanne spielt.

Auf dem ersten der niedlichen Schnappschüsse sieht man die Schönheit nackt im Wasser liegen, während ihr kleiner Junge versucht zu stehen und sich dabei an ihrer Schulter abstützt. Das zweite Bild zeigt, wie der süße Blondschopf anscheinend versucht, die Arme um seine Mutter zu schlingen. Emily lächelt dabei entspannt und scheint die Zeit mit ihrem Kind sichtlich zu genießen. In die Caption des Posts schrieb sie die Buchstaben "loml", die für "love of my life" ("Liebe meines Lebens") stehen.

Die Reaktionen der Fans sind allerdings gespalten. Während eine Seite der Follower die Fotos superschön findet, hält die andere sie für problematisch. "Warum postest du Bilder von deinem nackten Sohn?", fragten einige. "Wie in aller Welt schafft sie es, Baden mit seinem Kind zu sexualisieren? Oder noch besser: Warum müssen wir das sehen?", kommentierte ein Follower.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Kind

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Kind

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester

