Hand in Hand: Amal und George Clooney beim Date gesichtet

Sie wirken so verliebt wie eh und je! Amal (44) und George Clooney (61) gaben sich im Jahr 2014 das Jawort. Rund drei Jahre später vollendete die Geburt ihrer Zwillinge Ella und Alexander ihr Liebesglück. Trotzdem darf ein wenig Zweisamkeit bei dem Hollywood-Traumpaar nicht zu kurz kommen, wie neue Fotos zeigen: George und seine Amal wurden händchenhaltend bei einem Date in New York gesichtet!

Paparazzi erwischten das Paar, als es sich gerade auf dem Weg in ein Restaurant befand. Der "The Midnight Sky"-Darsteller wählte für den Abend eine helle Blue-Jeans sowie ein dunkelblaues Poloshirt. Dazu kombinierte er eine schwarz-silberne Uhr und graue Schuhe. Amal setzte hingegen auf eine schicke Abendgarderobe: Sie trug ein kurzes schwarzes Pailletten-Kleid mit gleichfarbigen hohen Absatzschuhen. So betraten die beiden Hand in Hand ein New Yorker Restaurant.

Vor Kurzem zeigten sich der Schauspieler und die Juristin gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der "Ticket To Paradise"-Filmpremiere ließen sich die beiden zusammen mit Schauspielkollegin und Freundin Julia Roberts (54) von den Fotografen ablichten! In ihren eleganten Outfits waren die drei ein echter Hingucker.

MEGA / ZapatA George Clooney mit seiner Frau Amal

MEGA / ZapatA George Clooney und seine Frau Amal in New York

Getty Images Julia Roberts, George Clooney und seine Frau Amal im September 2022 in London

