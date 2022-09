Nicht mehr Single: Wer ist Johnny Depps neue Freundin?

Wer ist die neue Frau an Johnny Depps (59) Seite? Noch vor wenigen Monaten hatten sich der Schauspieler und seine Ex-Frau Amber Heard (36) vor Gericht eine Schlammschlacht geliefert. Für den Zeitraum des Verleumdungsprozesses wurde der "Fluch der Karibik"-Star tatkräftig von Camille Vasquez und einem Juristen-Team unterstützt. Jetzt soll Johnny tatsächlich mit seiner Anwältin zusammen sein – jedoch nicht mit Camille!

Bei Johnnys neuer Auserwählten soll es sich um Joelle Rich handeln. Zu Beginn der Gerichtsverhandlungen im Mai sei sie für den Schauspieler schon lange keine Unbekannte mehr gewesen. Laut People soll die Anwältin Johnny bereits 2020 in einem Prozess gegen das Magazin Sun vertreten haben. Dabei ist sie in der Welt der Promis keine Unbekannte. Joelle vertrat bereits Persönlichkeiten wie Herzogin Meghan (41) vor Gericht.

Die neue Frau in Johnnys Leben kommt ursprünglich aus England und arbeitet in London bei der internationalen Anwaltskanzlei Schillings. Laut People soll Joelle noch verheiratet sein. Die Britin lebe aber bereits schon eine längere Zeit von ihrem Mann getrennt. Die Anwältin ist zudem Mama von zwei Kindern, was für den "Cry-Baby"-Schauspieler kein Problem sein sollte. Johnny ist selber stolzer Papa seiner zwei gemeinsamen Kinder mit Ex-Frau Vanessa Paradis (49).

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Filmstar

Anzeige

Action Press Joelle Rich, Anwältin

Anzeige

Getty Images Joelle Rich im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de