Süßes Foto: True Thompson und Dream Kardashian als Feen

Dieser Schnappschuss verzaubert garantiert jeden! Die Kardashians geben ihren Followern nur zu gerne einen Einblick in ihr Privatleben. Erst vor einem Monat teilte Khloé Kardashian (38) einen Schnappschuss ihrer Tochter True Thompson (4). Besonders auffällig: Das Kind posiert mit einer Handtasche für umgerechnet 1.730 Euro. Jetzt präsentierte die stolze Mama wieder süße Pics ihrer Kleinen gemeinsam mit Robert Kardashians (35) Tochter Dream Renee Kardashian (5).

Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star nun eine herzerwärmende Serie von Bildern, die True mit ihrer Cousine zeigen. Während Dream ein pinkfarbenes Feenkleid trägt, hat sich True für einen fliederfarbenen Style entschieden. Dazu tragen die beiden farblich passende Sneaker und Zauberstäbe. Das besondere Highlight: die kleinen Feenflügel auf dem Rücken. "Es waren einmal zwei kleine Feen in einem weit entfernten Land", betitelte Khloé die süßen Aufnahmen.

Auch die Follower des Keeping up with the Kardashians-Stars sind völlig aus dem Häuschen bei dem Anblick der kleinen Feen. "Oh, seht euch nur diese wunderschönen, kleinen Flügel an", schrieb ein Fan unter den Beitrag. "Die schönsten Mädchen, die ich jemals gesehen haben", schwärmte jemand anderes total hin und weg.

