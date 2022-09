Trotz Trennungsdramen: Shakira genießt Zeit mit der Familie

Shakira (45) gönnt sich eine Auszeit! Der Popstar hat gerade einiges zu verdauen: Seit der Trennung von Fußballer Gerard Piqué (35) muss sie nicht nur um das Sorgerecht kämpfen, sondern auch verdauen, dass ihr Ex ihr während der gemeinsamen Ehe fremdgegangen ist. Lange hüllte sie sich in Schweigen, doch erst vor wenigen Tagen offenbarte sie, wie schwer die Situation für sie ist. Deshalb scheint Shakira sich jetzt mit ihren Söhnen eine Auszeit zu gönnen!

Am Donnerstagabend wurde Shakira zusammen mit ihrer Familie inklusive ihrer beiden Jungs fotografiert. Die Zweifachmama feuerte ihren ältesten Sohn Milan (9) bei einem Baseballspiel in Barcelona an. Cool und lässig in einer Camouflagehose, einem grünen T-Shirt und Boots verfolgte die Sängerin begeistert das Spiel. Mit dabei war auch ihr jüngerer Sohn Sasha (7) und ihr Bruder. Die Musikerin schien an dem Nachmittag Spaß zu haben und machte am Ende auch noch ein paar Erinnerungsfotos von ihren beiden Jungs.

Auch wenn Shakira derzeit noch in Spanien lebt, wird es sie wohl zukünftig zurück in die USA ziehen. Mit ihrem Plan, in Miami zu leben, soll ihr Ex Gerard aber überhaupt nicht einverstanden sein. Der Kicker habe sich bewusst dagegen gewehrt, denn immerhin wären seine Söhne dann auf der anderen Seite der Welt, was einen Besuch erschweren würde.

Emilio Utrabo / MEGA Shakira in Barcelona, September 2022

Emilio Utrabo / MEGA Sängerin Shakira mit ihren Söhnen Milan und Sasha

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

