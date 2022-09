Bekanntheitsgrad: Charlize Theron vergleicht sich mit Kim K.

Charlize Theron (47) hat wohl Zweifel! Seit 25 Jahren kann man sich die Oscarpreisträgerin nicht mehr von den Kinoleinwänden wegdenken. Als 16-jähriger Teenager kam die Süd-Afrikanerin erstmals nach Amerika. Ursprünglich wollte sie sich dort einen Namen als Model machen. Daraus wurde schnell eine internationale Schauspielkarriere. Jetzt scheint die blonde Schönheit allerdings der Ansicht zu sein, dass sie keinen Einfluss mehr auf ihren Erfolg haben werde, egal wie viel sie dafür arbeitet.

In einem Interview mit Harper's Bazaar sprach Charlize nun über ihren Aufstieg in Hollywood. Die zweifache Mutter blickt auf mittlerweile 25 Jahre ihrer Schauspielkarriere zurück. Dabei sei Charlize der Meinung, keinen Einfluss mehr auf ihren Bekanntheitsgrad zu haben. "Ich war nie so berühmt wie Kim Kardashian (41), aber das war schon immer so", erklärte die "Mad Max"-Darstellerin.

Ihre Karriere in der Traumfabrik bezeichnete die 47-Jährige als "mittelmäßigen Ritt" und erzählte weiter: "Mehr zu arbeiten wird, glaube ich, meinen Bekanntheitsgrad nicht verändern." Damit scheint sich das ehemalige Model allerdings abgefunden zu haben und berichtete weiter: "Ich habe das Gefühl, dass ich an einem Punkt bin, an dem es so ist, wie es ist."

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern Jackson und August im September 2020

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Charlize Theron im November 2021

