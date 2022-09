Endlich raus: Dann beginnt dritte "Emily in Paris"-Staffel

Fans der beliebten Netflixserie aufgepasst! Schon in zwei Staffeln begeisterte Lily Collins (33) als Emily die Zuschauer: Bei Emily in Paris versucht sie sich in der französischen Hauptstadt zurechtzufinden und gerät immer wieder in Dramen rund um Liebe und Arbeitswelt. Dabei soll es aber nicht bleiben: Die Serie geht in die nächste Runde. Nun wurde endlich bekannt gegeben, wann die dritte Staffel von "Emily in Paris" herauskommt!

In einem ersten Trailer, den Netflix am Samstag veröffentlichte, können die Fans ein paar erste Einblicke in die neuen Folgen bekommen. Auch das Startdatum ist nun öffentlich: Am 21. Dezember beginnt die dritte Staffel. Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt – im Trailer ist jedoch zu sehen, wie sich Emily eine schicke neue Friese gönnt und sich einen Pony schneidet. Auch der Serien-Hottie Lucas Bravo taucht selbstverständlich wieder auf.

Bereits im Juni haben die Dreharbeiten begonnen – und erste Fotos waren schon vielversprechend. Unter anderem war Lily wieder mit ihrer Serien-Freundin Ashley Park (31) vereint oder schlüpfte in stylishe Outfits: Mit Hahnentrittmuster und stylisher Mütze stolzierte sie auf Pumps durch die Stadt.

Netflix Lucas Bravo und Lily Collins in "Emily in Paris"

Marie Etchegoyen/Netflix © 2022 Lily Collins und Ashley Park in "Emily in Paris"

Love Paris / MEGA Lily Collins am Set von "Emily in Paris"

