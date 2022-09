Fünfte Staffel von "The Crown": Starttermin endlich bekannt!

The Crown-Fans aufgepasst! Die beliebte Royal-Serie behandelt die Geschichte des britischen Königshauses und zieht ihr Publikum damit von Anfang an in ihren Bann. Die teils biografische, teils fiktionale Erzählung fesselt die Zuschauer und sorgte in den ersten vier Staffeln für einen Mega-Erfolg. Bald geht die Show in die fünfte Runde und alle sind gespannt, wie es weitergeht. Jetzt steht der Starttermin endlich fest!

Wie Netflix jetzt auf einem Event bekannt gab, geht es im November endlich weiter mit neuen "The Crown"-Folgen: Ab dem 9. November wird die fünfte Staffel bei dem Streaminganbieter abzurufen sein. In der neuen Ausgabe der Show werden unter anderem die Umstände rund um den tragischen Tod von Prinzessin Diana (✝36) im August 1997 thematisiert. Deren Rolle wird dabei Elizabeth Debicki (32) spielen.

Die königliche Familie scheint seit jeher ein schwieriges Verhältnis zu der Serie zu haben. In Bezug auf die in der Show dargestellten Geschehnisse kam es sogar schon zu juristischen Auseinandersetzungen. Trotz allem soll die Queen insgeheim ein großer "The Crown"-Fan gewesen zu sein. Die verstorbene Regentin soll die Sendung immer sonntags geschaut haben.

Getty Images Die "The Crown"-Macher und Darstellerin Claire Foy bei den Golden Globe Awards

Mirrorpix / MEGA Elizabeth Debicki bei Dreharbeiten zu "The Crown"

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

