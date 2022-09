Royal-Family zeigt erstmals den Grabstein der Queen (†96)

Hier findet Queen Elizabeth II. (✝96) die letzte Ruhe. Am 8. September ist die britische Monarchin friedlich auf Schloss Balmoral in Schottland eingeschlafen. Das Vereinigte Königreich verfiel daraufhin in große Trauer und etliche Zeremonien wurden zu Ehren Ihrer Majestät abgehalten. Am Montag wurde sie in der King George VI. Memorial Chapel in Winsdor gemeinsam mit ihrem geliebten Ehemann Prinz Philip (✝99) beigesetzt. Jetzt wurde das erste Bild des Grabes veröffentlicht.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der royalen Familie ist das besagte Foto geteilt worden. Darauf können die Anhänger den schwarzen Grabstein sehen, der in der königlichen Grabkammer in den Boden eingelassen ist, umrahmt von etlichen Trauerkränzen. Auf der Inschrift sind sowohl die Namen der Queen und Prinz Philip eingraviert, als auch die der Eltern der einstigen Monarchin: George VI. und Elizabeth. Ebenfalls auf dem Stein zu erkennen ist ein metallenes Wappen, das für den Order of Garter steht, zu dem alle vier gehörten.

Dieser Orden ist der höchste Ritterorden im britischen Ehrensystem und die Geschichte geht bis ins Mittelalter zurück. Zu den Anhängern gehören einerseits die Monarchen, aber auch andere hochrangige Persönlichkeiten wie Premierminister oder Militärchefs dürfen sich dazuzählen. Heutzutage ist dies der exklusivste und angesehenste Orden Europas.

