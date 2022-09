Trotz Trennung: Kim Kardashian ist dankbar für Pete Davidson

Sie sieht anscheinend auch das Positive daran! Kim Kardashians (41) Liebesleben lief vor allem in den vergangenen Jahren nicht wirklich rund. Die Unternehmerin reichte 2021 die Scheidung von Kanye West (45) ein. Kurz darauf kam sie mit dem Comedian Pete Davidson (28) zusammen. Obwohl sie ziemlich glücklich wirkten, endete auch diese Liebe. Trotz allem ist Kim aber dankbar für die Zeit mit Pete!

Wie ein Insider nun gegenüber HollywoodLife erzählte, scheint die Vierfach-Mama positiv auf die gescheiterte Beziehung mit dem 28-Jährigen zurückzublicken. "Die Beziehung mit Pete hat ihr wirklich gezeigt, dass sie noch in der Lage ist, zu lieben und sie weiß, dass sie irgendwann die richtige Person für sich finden wird", betonte die Quelle. Nun scheint Kim aber ihr Single-Leben genießen zu wollen.

Was ihr Ex Kanye wohl über das Liebes-Aus gedacht hat? Der Rapper stichelte nämlich während ihrer Beziehung mit Pete ständig gegen die beiden. Ein Insider berichtete, dass der junge US-Amerikaner deshalb sogar wohl in Therapie musste.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2015 in New York

