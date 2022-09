Sollen George Clooneys Zwillinge auch Schauspieler werden?

Wollen George Clooneys (61) Kinder in seine Fußstapfen treten? Im Juni 2017 bekamen der Schauspieler und seine Frau Amal Clooney (44) Zwillinge. Die gaben ihnen die Namen Alexander (5) und Ella (5). George und Amal ist es scheinbar wichtig, dass ihre Kinder die bestmögliche Bildung erhalten. Doch hat der 61-Jährige schon Vorstellungen davon, was aus seinem Nachwuchs mal werden soll? George findet es nicht abwegig, dass Alex und Ella in der Schauspielbranche landen!

Im Interview mit Entertainment Tonight kam George auf seine Kinder zu sprechen. Konkrete berufliche Vorstellungen dürften die beiden Fünfjährigen noch nicht haben, dennoch wolle der "Gravity"-Darsteller Alex und Ella bei allem, was sie vorhaben, unterstützen – selbst, wenn sie in seine Fußstapfen treten möchten. "Sie können tun, was immer sie wollen", meinte der Filmstar. Doch er habe jetzt schon den Eindruck, dass seine Kinder schlauer seien als er. "Sie sprechen bereits drei Sprachen, ich arbeite noch am Englischen", lachte der Familienvater.

Kinder sind für George eine Herzensangelegenheit. Er möchte in seinem Leben nicht nur seine eigenen Kinder unterstützten. Der Oscar-Gewinner gründete in Los Angeles eine Filmschule, die vor allem darauf abzielt, Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, eine Chance zu geben, in der Filmbranche Fuß zu fassen. George habe vor, die Schule regelmäßig zu besuchen und den Kindern sein Wissen weiterzugeben, meinte er.

Getty Images George und Amal Clooney in London, 2021

Getty Images Schauspieler George Clooney

Getty Images George Clooney bei einer Pressekonferenz in L.A. im Mai 2019

