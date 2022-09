Kein böses Blut: Kanye West und Irina umarmen sich auf Show

Kanye West (45) und Irina Shayk (36) scheinen sich weiterhin gut zu verstehen! Nachdem sich der Rapper und seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) getrennt hatten, soll Kanye im vergangenen Jahr mit der Laufstegschönheit angebandelt haben. Doch die große Liebe sollte es nicht werden: Nach nur zwei Monaten gingen die beiden wieder getrennte Wege. Ein Jahr nach dem Liebes-Aus trafen sich Kanye und Irina jetzt auf einer Modeshow – böses Blut scheint zwischen dem einstigen Liebespaar aber nicht zu fließen!

Auf dem Instagram-Account postete Vogue einige Eindrücke der Burberry-Show auf der Londoner Fashion Week: In dem Clip ist zu sehen, wie Kanye Backstage die Models wie Bella Hadid (25) und Erykah Badu begrüßt – aber auch Irina lief über den Laufsteg! Freudestrahlend begrüßte der 45-Jährige seine Ex, woraufhin die beiden es sichtlich genossen, einige Worte miteinander zu wechseln. Für seinen kleinen Backstage-Besuch trug der Musiker eine Jacke sowie eine Hose aus Leder. Zu dem lässigen Look kombinierte Kanye außerdem einen schwarzen Kapuzenpulli. Die gebürtige Russin strahlte für ihren Laufsteg-Auftritt in einem schwarzen, trägerlosen Kleid von Riccardo Tisci (48).

Hat Kanye jetzt etwa mehr Glück in der Liebe? Erst vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass Kanye Candice Swanepoel (33) daten soll: "Kanye und Candice haben sich in letzter Zeit viel gesehen – und er hat sie schon als seine Freundin vorgestellt", behauptete ein Vertrauter der beiden gegenüber The Sun.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Getty Images Irina Shayk, Topmodel

Getty Images Candice Swanepoel beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

