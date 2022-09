In Flip-Fops und Socken: Kanye West besucht die Fashion Week

Was hat sich Kanye West (45) bloß bei diesem Outfit gedacht? Seit Jahren ist der "Can't Tell Me Nothing"-Sänger aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Aber auch ein Händchen für Mode besitzt der Rapper: Mit seiner eigenen Marke Yeezy feiert Kanye als Modedesigner internationalen Erfolg. Umso mehr überraschte er jetzt mit einem außergewöhnlichen Outfit: Auf einem Event spaltete Kanye mit seinem Modestil die Gemüter!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte Kanye am vergangenen Samstag die Burberry-Show auf der Londoner Fashion Week – in glitzernden Flip-Flops und Socken! Zu den streitbaren It-Pieces wählte der Modedesigner eine passende Lederhose und eine Jacke mit Gürtel, die er über einen schwarzen Hoodie trug. Doch Kanye scheint die Aufmerksamkeit um sein außergewöhnliches Outfit sichtlich zu genießen: In einer Instagram-Story schrieb der Ex von Kim Kardashian (41) provokant zu seiner Kombination aus Flip-Flops und Socken "Redet nicht mit mir".

In Sachen Mode leistete sich der "Hurricane"-Interpret allerdings schon einige Fehlentscheidungen: Erst im vergangenen Monat verkaufte Kanye seine designten Klamotten in Müllsäcken! Während die Aktion seine Fans nicht sonderlich überzeugte, stand der 45-Jährige zu seiner Verkaufsstrategie und bezeichnete sich selbst sogar als "Innovator".

Getty Images Kanye West, Rapper

Splash News / ActionPress Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

