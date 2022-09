Top oder Flop? Rapperin Cardi B stellt ihren Po zur Schau

Rapperin Cardi B (29) ist einflussreich, selbstbewusst und vor allem provokant! Die Grammy Awards-Gewinnerin begann im Jahr 2013 damit, virale Fotos und Videos von sich auf Instagram zu veröffentlichen. Heute hat sie auf ihrem Kanal eine Reichweite von 141 Millionen Followern. Die werden immer wieder mit (halb)nackten Einblicken von Cardi entzückt. Jetzt hat sie erneute sexy Fotos geteilt. Geht die US-Amerikanerin mit diesen reizenden Bildern zu weit?

Am 27. September teilte die Beauty auf Instagram drei Schnappschüsse, auf denen sie und ihr Partner, der Rapper Offset (30), posieren. Offset lehnt an der Wand und schaut Cardi an, während sie sich in einem schwarzen Kleid an ihn schmiegt. Das Kleid geht der ehemaligen Stripperin lediglich bis zur Mitte ihres Hinterns, welcher zur Hälfte mit knallig farbigen Tattoos verziert ist. Unter den Bildern gibt sie sich gewohnt provokant: "Ich kämpfe für meine Schlampen und ich kämpfe auch um Schwänze."

In den Kommentaren unter den Bildern von Cardi B, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar heißt, spalten sich die Meinungen zu der Freizügigkeit der 29-Jährigen. Manche Fans sind geschockt und raten ihr: "Lasst uns daraus bitte keinen Trend machen", "Cardi, zieh dein Kleid hoch!" Andere wieder geben ihren Neid gegenüber Offset kund, indem sie äußern, dass er großes Glück habe, so eine schöne Frau an seiner Seite zu haben.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B posiert mit Freund, dem Rapper Offset

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de