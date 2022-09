Kody und Christine Brown streiten um Sorgerecht der Tochter

Wie wird es bei den beiden weitergehen? Im vergangenen November machten Kody (53) und Christine Brown (50) öffentlich, dass sie sich trennen. Alleine bleibt der "Sister Wives"-Star, dessen Alltag Fans in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen verfolgen können, damit allerdings nicht. Denn er führt eine Vielehe und hat noch drei weitere Frauen, mit denen er samt Nachwuchs zusammenlebt. Mit Christines Auszug stellt sich nun die Frage, wer das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter bekommt – Kody und seine Ex haben diesbezüglich ganz unterschiedliche Meinungen.

In einer Preview der kommenden Folge von "Sister Wives" können die Fans bereits einen Vorgeschmack des Streitgesprächs um Tochter Truely bekommen. "Ich denke, Truely wird es gut gehen. Sie wird natürlich alle vermissen und es wird schwer sein, sie von Kody wegzunehmen", erklärte Christine. Sie möchte gerne nach Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ziehen, während Kody mit den anderen Frauen in Flagstaff/Arizona bleibt. Das will ihr Ex allerdings nicht mit sich machen lassen: "Ich werde nicht hier sitzen und sie das tun lassen, ohne Einspruch zu erheben und zu sagen, dass wir das Sorgerecht ausarbeiten müssen."

An der Sache stört den TV-Star vor allem eines: Dass Christine handelt, ohne ihn mit einzubeziehen. "Sie hat mich nicht gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn sie meine Sachen rauswirft, sie hat es einfach getan. Sie hat mich nicht gefragt, ob es okay ist, wenn sie nach Utah zieht und Truely mitnimmt, sie hat mir einfach gesagt, dass sie es tun wird", entrüstete Kody sich.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Oktober 2021

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de