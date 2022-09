Offener Talk über Selena: Justin Bieber ist stolz auf Hailey

Justin Bieber (28) hätte es selbst wohl nicht besser machen können. Immer wieder gab es Gerüchte, dass seine jetzige Ehefrau Hailey Bieber (25) Schuld an der Trennung von Selena Gomez (30) gewesen sein soll. In einem offenen Podcast-Interview klärte das Model nun aber auf: Sie habe den Musiker damals als Single kennengelernt. Das Liebes-Aus mit Selena sei ihr zufolge sogar das Beste gewesen, das Justin habe passieren können. Dass Hailey endlich so offen über dieses Thema gesprochen hat, soll ihren Gatten mit Stolz erfüllen.

Gegenüber Hollywood Life erzählte ein Insider: "Justin könnte im Moment nicht stolzer auf Hailey sein. Er weiß, dass es nicht einfach war, dieses Interview zu geben und es war keine Entscheidung, die sie leichtfertig getroffen hat." Dennoch habe die 25-Jährige das Gefühl gehabt, dass dieser Schritt gemacht werden muss. Deshalb bewundere Justin sie "für ihre unglaubliche Stärke und ihren Mut". Dem Künstler sei bewusst, wie schwer dieses Interview für seine Frau gewesen sein muss.

Immer wieder sei Hailey wegen ihrer Beziehung mit Justin angegriffen worden, wie die Quelle behauptete. Dennoch sei die Blondine stets widerstandsfähig gewesen. "Er hofft, dass dieses Interview den Leuten die Chance gibt, die wahre Hailey zu erkennen, und dass sie ein eigenes Individuum ist, unabhängig von ihm", betonte der Informant außerdem.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, Model und Sänger

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Fashion Week in Paris 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de