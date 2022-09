Voller Vorfreude: Jessi Haller kehrt zurück nach Deutschland

Jessica Haller (32) ist super-aufgeregt! Aktuell wohnt die ehemalige Bachelorette mit ihrem Ehemann Johannes Haller (34) in einer Villa auf Ibiza. Nach einem Einbruch verkündete das Paar bereits Umzugspläne, die sie gern bis nächstes Jahr umsetzen wollen. Doch auch jetzt schon scheint für die Familie ein kleiner Ortswechsel anzustehen: Jessica und Johannes zieht es mit ihrer Tochter zurück nach Deutschland!

"Es geht nach Deutschland und ich freue mich so sehr", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Sie würden dort ein paar Tage mit Familie und Freunden verbringen. "Ihr habt wirklich keine Ahnung, wie sehr ich mich auf Deutschland freue. Auf meine Familie, auf meine Freunde, einfach auf Deutschland! Auf Regen, auf all das", schwärmte die Influencerin aufgeregt. Sie könne heulen vor Freude!

Bei ihrem Urlaub scheint Jessica viel Wert auf gute Organisation zu legen. Da sie nur ein paar Tage da seien, müsse jeder Tag komplett ausgenutzt werden, erklärte sie. "Ich plane gerade jedes Essen, jeden einzelnen Termin", fügte die Beauty hinzu. Sie könne es einfach nicht fassen, dass sie die Insel verlassen und wieder nach Deutschland gehen. "Die nächsten Tage, bevor wir abreisen, werden so schön, weil ich so eine richtige Vorfreude habe!", freute Jessica sich.

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

