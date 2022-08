Schon nächstes Jahr: Meghan Trainor will ein zweites Baby!

Für Meghan Trainor (28) ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen! Die US-amerikanische Musikerin und ihr Mann Daryl Sabara (30) machten Anfang 2021 wunderbare Neuigkeiten publik: Das Paar durfte sein erstes Kind – den kleinen Sohnemann namens Riley – auf der Welt begrüßen. Für den Kleinen wünscht sich die "All About That Bass"-Sängerin aber noch ein Geschwisterchen: Meghan will schon 2023 wieder Mama werden!

Im Interview mit Us Weekly sprach Meghan jetzt über ihren Kinderwunsch. "Wenn ich vor Monaten hätte schwanger werden können, hätte ich es getan", betonte sie. Allerdings sei sie im Moment beruflich einfach total eingespannt. "Wir sind sehr beschäftigt", erklärte sie und fügte hinzu: "Aber im November oder Dezember werde ich versuchen, schwanger zu werden." Demnach könnte die 28-Jährige ihr zweites Kind schon 2023 in den Armen halten.

Nach ihrem kleinen Sohn wünscht sich Meghan jetzt am liebsten ein Mädchen. "Ich würde gerne eine Tochter haben", träumte die Blondine und hob zudem hervor: "Ich werde viel säurehaltiges Essen essen, denn ich habe gehört, dass das dabei hilft, eine Tochter zu bekommen."

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainor

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor und ihr Sohn Riley

Getty Images Meghan Trainor, US-amerikanische Musikerin

