Zoff mit Zayn: Louis Tomlinson hat nicht damit abgeschlossen

Louis Tomlinson (30) denkt immer noch darüber nach! Der Brite war bis zur Auflösung von One Direction Teil der Boyband. Davor verließ bereits Zayn Malik (29) die Gruppe, um sich seiner Solokarriere zu widmen. Das sorgte jedoch auch für Stress. Auf Social Media lieferten sich dann vor allem der "Pillowtalk"-Interpret und Louis einen virtuellen Schlagabtausch. Das ist zwar schon ein paar Jahre her: Aber Louis hat das Ganze noch nicht verarbeitet!

In der "Zach Sang Show" wurde der 30-Jährige gefragt, ob er noch mit Zayn befreundet sei. "Das müsst ihr ihn fragen", fing Louis an und fügte hinzu, dass er ja bei seinem letzten Auftritt in der Sendung bereits gefragt worden sei, ob er über den Konflikt hinwegkommen könne: "Ich weiß nicht, ob ich erwachsen genug dafür bin", gab er ehrlich zu. Mittlerweile sei er aber nicht mehr so frustriert wie damals – und scheint auch einer Aussprache nicht abgeneigt zu sein.

Jedoch habe Louis die Nummer seines einstigen Bandkollegen nicht. Auf Social Media näherte er sich Zayn trotzdem schon etwas an. Er likte sein Video, in dem der Ex von Gigi Hadid (27) einen alten One-Direction-Song singt. "Für mich zeigen diese Videos, dass er anscheinend reflektiert und an die Bandzeit zurückdenkt", erklärte Louis.

Anzeige

MediaPunch / ActionPress Louis Tomlinson in Hollywood, 2018

Anzeige

Getty Images Zayn Malik im Februar 2017

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson bei einem Konzert 2019

Anzeige

Meint ihr, sie werden sich noch aussprechen? 268 Stimmen 187 Ja, ich denke schon. 81 Nee, sonst hätten sie es schon getan!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de