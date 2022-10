Bei Ausraster: Brad Pitt soll Wein über Kids gekippt haben

Schwere Anschuldigungen gegen Brad Pitt (58): 2016 soll der Schauspieler im Flugzeug vor seiner Familie ausgerastet sein, was schließlich auch zur Trennung von seiner Ehefrau Angelina Jolie (47) geführt habe. Jetzt wurden Jahre später weitere Details zu dem Vorfall bekannt. In Gerichtsunterlagen, die der New York Times vorliegen, schilderte Angelina den schlimmen Moment: Brad soll sie tätlich angegriffen und sogar Alkohol über sie und die gemeinsamen Kinder gegossen haben...

