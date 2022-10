Erste Tage mit siebtem Kind: Hilaria Baldwin ist hin und weg

Hilaria Baldwin (38) schwebt vollkommen im Mutterglück! Vor wenigen Tagen durfte die Autorin mit ihrem Mann Alec (64) ihr siebtes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Die kleine Ilaria Catalina Irena wurde offenbar auch schon gut in ihrer Familie aufgenommen. Hilaria teilte bereits mehrere Aufnahmen, wie sie, ihr Mann, aber auch ihre anderen Kinder mit ihrer Tochter kuscheln. Nun schwärmte sie ganz süß von der Kleinen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige ein Video, in dem zu sehen ist, wie ihr Neugeborenes auf ihrer Brust liegt. Hilaria beobachtet die Kleine und streichelt sie liebevoll am Hinterkopf. Dazu schrieb die Yogalehrerin, dass sie momentan sehr müde sei. Das nimmt sie aber offenbar gerne in Kauf. "Du machst mich glücklich", betonte sie.

Kurze Zeit später veröffentlichte Hilaria eine weitere Aufnahme, die sie mit Ilaria und ihrer ältesten Tochter Carmen (9) im Bad zeigt. "Baby Ila liebt es, gebadet zu werden und ihre große Schwester gibt gute Spa-Fuß-Massagen", schrieb die siebenfache Mutter zu einem niedlichen Schnappschuss.

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Ilaria

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Töchtern im Oktober 2022

Anzeige

Said Elatab/MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de