"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan zeigt Body-Transformation

Nicola Coughlan (35) ist stolz auf sich! Durch die Netflixserie Bridgerton wurde die Schauspielerin weltberühmt. Als Penelope Featherington unterhält sie nicht nur die Charaktere in der fiktiven Welt der Show, sondern auch die Zuschauer vor dem Fernseher. Auf Social Media begeistert die Irin dann aber mit ihrem wahren Alltag – so nämlich auch jetzt: Nicola zeigte sich total sportlich im Netz!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sie ihrer Community, was sie am Morgen gelegentlich so treibt. "Wenn ich schon aufstehe, um noch vor der Arbeit zu trainieren, dann finde ich, verdiene ich schon eine Medaille", scherzte sie unter einem Spiegel-Selfie, auf dem deutlich wird: Nicolas Körper scheint sich zuletzt etwas verändert zu haben. In einem schwarzen Sport-Outfit wirkte sie etwas schmaler, wobei sie ihre sportliche Figur zur Schau stellte.

Jedoch kennt man Nicola auch eher in etwas pompöseren statt wirklich figurbetonten Looks. Da "Bridgerton" Anfang des 19. Jahrhunderts spielt, tragen die weiblichen Charaktere wie Penelope schöne, gerade geschnittene Dresses im Empire-Stil.

Anzeige

Netflix/Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

Anzeige

Getty Images Nicola Coughlan bei den BAFTA TV Awards, 2021

Anzeige

Netflix/Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de