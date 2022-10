Hilary Swank verrät den Entbindungstermin ihrer Zwillinge

Hilary Swanks (48) Kinder könnten an einem ganz besonderen Datum zur Welt kommen! Erst gestern sorgte die Schauspielerin für eine Baby-Überraschung. In einer TV-Show verkündete die Oscar-Preisträgerin, dass sie und ihr Mann Philip Schneider zum ersten Mal Eltern werden und sogar gleich Zwillinge erwarten. Die Hollywood-Beauty präsentierte schon ihren Mini-Babybauch. Jetzt verriet sie noch mehr Details: Hilary plauderte den Geburtstermin der Twins aus – und der fällt auf einen besonderen Tag.

In der "The Drew Barrymore Show" sprach die 48-Jährige über ihr spätes Babyglück. Dabei berichtete sie auch, dass ihr Nachwuchs am 16. April das Licht der Welt erblicken soll. Für Hilary ist das ein besonders emotionales Datum. An diesem Tag hatte ihr verstorbener Vater Stephen Geburtstag. "Sie sollen an seinem Geburtstag kommen. Ja, ich weiß, das ist einfach – wow", erzählte die "Million Dollar Baby"-Darstellerin und war dabei den Tränen nahe.

Hilary verlor ihren Papa erst vor einem Jahr. "Ich hatte eine ziemlich einzigartige Beziehung zu ihm. Er wird immer einer meiner liebsten Menschen bleiben und es vergeht kein Tag, an dem ich ihn nicht vermisse!", hatte sie damals via Instagram geschrieben. Stephen hatte an einer schweren Lungenerkrankung gelitten und zuvor noch ein Spenderorgan bekommen.

Hilary Swank und Philip Schneider im Februar 2019 in Los Angeles

Hilary Swank im Mai 2022 in New York

Hilary Swank und ihr Vater Stephen Michael, 2018

