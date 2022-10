Nach Auszeit: Claudelle Deckert zurück am "Unter uns"-Set

Endlich gute Nachrichten für Unter uns-Fans! Claudelle Deckert (48) war über 20 Jahre in der Daily zu sehen. Im Juli gab die Schauspielerin allerdings bekannt, dass sie eine kleine Auszeit von ihrer Rolle als Anwältin Eva Wagner nehmen wird. Sie wolle mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen. Von Anfang an war klar, dass es nur eine Pause auf Zeit sein soll. Jetzt ist es endlich wieder so weit: Claudelle ist zurück am "Unter uns"-Set – hat ihre freien Wochen aber sehr genossen.

Die Zeit mit ihrem Mann, dem Manager Peter Olsson, hat die Darstellerin in vollen Zügen genossen. "Ich hatte eine schöne lange Pause, und die hat mir sehr gutgetan. Mit meinem Mann habe ich die Liebe meines Lebens gefunden und mochte einfach Zeit mit ihm verbringen. Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job", verriet sie Bild.

Das Paar sei überwiegend auf Mallorca gewesen. "Wir haben zusammen die Zeit und die Sonne genossen. Es war für mich totaler Luxus, einfach aufzuwachen, wenn mir mein Biorhythmus das vorgab", schwärmte die 48-Jährige von ihrer dreimonatigen Auszeit auf der spanischen Insel.

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert, Schauspielerin

Getty Images Claudelle Deckert und Peter Olsson, Juli 2022

Getty Images Claudelle Deckert, Schauspielerin

