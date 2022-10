Nach Baby Levi: Will Lovelyn Enebechi noch weitere Kinder?

Wie sieht es mit der Familienplanung aus? Lovelyn Enebechi (25) und ihr Ehemann Toni Weigel sind Eltern eines kleinen Sohnes. Den Alltag mit Söhnchen Levi dokumentiert die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin fleißig auf Social Media. So machte sie auch kein Geheimnis daraus, Stillprobleme zu haben. Trotz einiger Schwierigkeiten scheint sie überglücklich zu sein: Kann sich Lovelyn also noch weiteren Nachwuchs vorstellen?

In ihrer Instagram-Story stellte sie sich nun ihren neugierigen Followern und gab ihnen Antworten auf interessante Fragen. So wollte ein User wissen, ob noch weitere Kinder geplant sind: "Ja, aber ich muss erst mal wieder gut schlafen, bevor das zweite sich auf den Weg macht", gab Lovelyn ehrlich zu. Momentan bekommt die Beauty wohl nicht allzu viel Schlaf.

"Levi schläft oft sehr unruhig und hat einen leichten Schlaf. Wenn ich mich nur minimal bewege, wird er wach und das stresst mich in der Nacht", plauderte das Model weiter aus. Lovelyns Baby schlafe aber im Beistellbett gar nicht.

Instagram / tnwgl_ Toni Weigel und Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Juni 2022

Instagram / https://www.instagram.com/lovelyn_enebechi/ Lovelyn Enebechi, einstige GNTM-Kandidatin

