Scheidung von Gisele? Hier trägt Tom Brady keinen Ehering

Die Indizien für ein Ehe-Aus häufen sich! Bei Tom Brady (45) und seiner langjährigen Ehefrau Gisele Bündchen (42) soll es Gerüchten zufolge heftig kriseln: Der US-amerikanische Football-Star und das ehemalige Victoria's Secret-Model sollen sich demnach sogar schon um Scheidungsanwälte gekümmert haben. Jetzt bringt der Quarterback selbst die Gerüchteküche weiter zum Brodeln: Tom zeigte sich auf Social Media nämlich nun ohne seinen Ehering!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Tom jetzt ein Video, in dem er über seine Sportmarke TB12 spricht. Doch die eigentliche Thematik des Clips rückte bei vielen Fans in den Hintergrund, denn ihnen fiel vor allem die linke Hand des Sportlers auf: In der Aufnahme trägt Tom seinen Ehering nämlich nicht. "Also bedeutet das, dass du jetzt Single bist, Tom?", fragte sich beispielsweise ein User in der Kommentarspalte.

Aber nicht nur Tom hat das Schmuckstück abgelegt – auch Gisele trägt ihren Ring nicht mehr. Die Laufstegschönheit zeigte sich bei einem Ausflug mit ihren Kindern Benjamin und Vivian am Dienstag in Miami ebenfalls ohne ihren Ehering. Bislang haben sich jedoch weder Gisele noch Tom zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017

Anzeige

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de