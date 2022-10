"The Masked Singer"-Walross: Erste Worte von Jutta Speidel

Das Walross musste bei The Masked Singer seine Maske abnehmen! Heute Abend flimmerte die zweite Show der beliebten Rateshow über die Fernsehbildschirme. Am Ende bekam Waltraud das Walross die wenigsten Votes der Zuschauer und ist somit raus. Womit niemand im Rateteam gerechnet hat: Unter dem Kostüm versteckte sich die deutsche Schauspielerin Jutta Speidel. Nach ihrem Exit zeigte sich Jutta vor allem dankbar für die aufregende Erfahrung im TV!

Direkt nach ihrem Rauswurf war Jutta gar nicht allzu traurig – stattdessen schwärmte die "Fleisch"-Darstellerin von ihrer spannenden Reise bei "The Masked Singer". "Ich habe so viel im Leben gemacht, aber so was habe ich bisher noch nicht gemacht!", betonte die 68-Jährige und gab zu: "Ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung jetzt gemacht habe!"

Zudem freute sich Jutta total, dass das Rateteam um Ruth Moschner (46), Carolin Kebekus (42) und Eko Fresh (39) mit ihren Tipps komplett falschlag – die drei haben nämlich überhaupt nicht mit der Schauspielerin gerechnet. "Schön, dass ihr alle auf dem Holzweg wart", lachte die Das Traumschiff-Darstellerin.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Walross Waltraut bei "The Masked Singer" 2022

Anzeige

Getty Images Jutta Speidel, Schauspielerin

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Eko Fresh bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de