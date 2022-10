Alles aus: Kathi Wagener und Kevin Yanik haben sich getrennt

Kathi Wagener (27) und Kevin Yanik gehen von nun an getrennte Wege. 2020 lernen sich die beiden bei Are You The One? kennen und werden ein Paar. Im vergangenen August bringt Kathi sogar einen gemeinsamen Sohn zur Welt – doch nun ist wieder alles aus bei dem Ex-Traumpaar. "Wir hatten diese Nacht das wohl ehrlichste und offenste Gespräch, das wir je hatten. Wir haben gemerkt, dass es für uns als Paar keine Zukunft gibt", gab die Influencerin auf Instagram bekannt. Für ihren Sohn wollen die beiden aber zusammenhalten und kein Drama...

