Geht es richtig los? Cruz Beckham arbeitet weiter an Musik

Cruz Beckham (17) arbeitet an seinem Traum! Der Spross von Victoria (48) und David Beckham (47) schlägt eine ganz andere Richtung in Sachen Karriere ein als seine Geschwister und sein Papa. Er will wie seine Mama Musik machen, statt wie sein Vater und Bruder Romeo (20) Fußball zu spielen. Der "If Everyday Was Christmas"-Interpret hat auch schon bei einem Musiklabel unterschrieben: Nun arbeitet Cruz mit den ganz Großen der Branche zusammen!

Wie The Mirror berichtet, holte sich der 17-Jährige den Songwriter Kristoffer Eriksson an Bord. Eher bekannt als Koda, schrieb er bereits Hits für Rita Ora (31) – und arbeitet nun mit Cruz zusammen! Der Schwede räumte erst kürzlich bei den BMI London Awards ab. Klingt also vielversprechend für Davids Sohn. Der legte sich zuletzt aber offenbar auch richtig ins Zeug.

Laut Medienberichten hat Cruz gelernt, Gitarre, Klavier und Schlagzeug zu spielen. Sein Fokus liege komplett darauf, die Musik zu machen, die er liebe. Das zeigte er auch im August dieses Jahres. Der Brite hatte nämlich einen Auftritt mit einer Rockband und legte eine bemerkenswerte Performance hin.

Anzeige

Instagram / cruzbeckham David, Victoria, Harper Seven und Cruz Beckham im August 2022

Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz und David Beckham im August 2022

Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckhams Auftritt, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de